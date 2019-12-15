Дрифтер заплатит 677 тысяч за сбитую мышь

Сбитую дрифтером светодиодную фигуру мыши вернут на центральную площадь Владивостока, сообщили DEITA.RU в администрации города.

Специалисты городской администрации, ответственные за подготовку центральной площади к предстоящему празднованию Нового года, рассказали, что главный символ 2020 года – фигура мыши – вернётся на площадь. Подрядчики займутся изготовлением новой фигуры взамен той, которая минувшим вечером, 14 декабря, пострадала в результате хулиганских действий автолюбителя.

Субботним вечером 14 декабря водитель автомашины «Субару Форестер» въехал на центральную площадь города Владивостока и начал дрифтовать вокруг новогодней елки. Во время движения он, не справившись с управлением, совершил наезд на установленную на территории площади новогоднюю фигуру. После наезда водитель универсала с места происшествия скрылся.

«Разбитая фигура мыши восстановлению, увы, не подлежит. Сейчас прорабатывается вопрос изготовления новой светодиодной фигуры. Площадь будет перекрыта полицией, дабы подобные инциденты не повторялись», – сказала начальник управления культуры Светлана Шупиро.

Полиция уже установила личность водителя, устроившего дрифт вокруг новогодней елки на центральной площади Владивостока. По информации УМВД России по Приморскому краю, им оказался местный житель 1999 года рождения. Его задержали и доставили в отдел полиции. Гражданин был освидетельствован на состояние алкогольного опьянения, результат отрицательный. Установлено, что ущерб за сломанную новогоднюю декорацию составляет 677 тысяч рублей.

Правоохранителями возбуждено дело об административном правонарушении по факту оставления водителем места ДТП, участником которого он являлся. Гражданину также предстоит компенсировать причиненный в результате повреждения декоративной фигуры материальный ущерб.

Дмитрий Санников