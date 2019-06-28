Силовикам разрешили уничтожать незаконно используемые беспилотники, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Депутаты Госдумы и глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев разработали такой законопроект.

ФСО, Росгвардия, МВД и ФСБ получат право сбить незаконно используемые беспилотники и в воздухе, и в воде. Они также смогут определять принадлежность дрона, связаться с внешним пилотом или менять траекторию движения беспилотника без его повреждения. В случае опасности для жизни и здоровья граждан или попадания на территорию государственных объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры, его полет могут пресечь.

Анастасия Туркова