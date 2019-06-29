Телеведущий Николай Дроздов высказался по поводу закона о запрете держать дома некоторых животных, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ленту.ру».

Ученый-зоолог согласен, что содержать в своем доме ядовитых змей или крупных хищников для развлечения нельзя, поскольку это кончается несчастными случаями. Ведущий напомнил про ученых, которые держат животных во время исследования в специальных учреждениях.

Он вспомнил случай с семьей Берберовых в Баку, когда живущий у них дома лев напал на человека, и его затем застрелили. Во второй раз семья снова завела льва и пуму. В итоге дикая кошка убила мальчика и сняла скальп с хозяйки.

Напомним, что 28 июня Дмитрий Медведев, глава российского правительства, подписал указ о запрете на содержание дома некоторых животных. В списке оказались некоторые виды змей, ящерицы, крокодилы, черепахи, земноводные, паукообразные, медведи, волки, тигры, львы и гиены.

Анастасия Туркова