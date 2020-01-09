«Друг человека»: новый губернатор - лучше собаки

На улицах Архангельска появились биллборды с агитацией «будущего губернатора», рассмешившие местных жителей, сообщает DEITA.RU.



На биллборде не указано, кто конкретно является автором и заказчиком такой сомнительной агитации.

На ней изображен пес, а слоган гласит: «будущий губернатор - друг человека». Жители региона соревнуются в остроумии, придумывая все новые и новые слоганы к плакату. «Шарика в губеры», «Бобик против Барбоса: сложный выбор» и так далее.

К слову, внимание к губернаторскому креслу именно Архангельской области в последнее время не случайно. Действующий глава региона вызывает у местных жителей недовольство.

В первую очередь, из-за ситуации в Шиесе, где уже долгое время идет борьба против строительства «всероссийской свалки», и глава региона Игорь Орлов так и ни разу не посетил проблемный поселок.

Регион совершенно не готов к мусорной реформе. По информации «Новой газеты», операторы региона написали Орлову коллективное письмо с просьбой отложить переход на новую систему. Нет инфраструктуры, а чиновники области вместо ее создания занимаются «продавливаем» инициативы Москвы по созданию полигона в Шиесе.

Люди считают невнимание главы региона в проблеме недопустимым. На что губернатор отвечает местным СМИ - «А почему я должен туда ехать? Я все-таки губернатор Архангельской области, а не Шиеса».

Более того, скандальной территории нет в планах рабочей поездки главы в ходе агитации. В связи с этим, шансы снова стать «другом человека» у Орлова невелики.

Подпортил себе рейтинг губернатор и резонансным высказыванием о критиках. "Я 20 лет прожил здесь, у меня здесь дети родились. А всякая шелупонь, которая здесь никто, и звать их никак, пытаются назвать меня то калининградцем, то украинцем" - сказал он в прошлом году на встрече с жителями региона.

Напомним, 13 сентября в России состоится единый день голосования. В этот день новых глав регионов будут выбирать в Архангельской области, Севастополе, Татарстане, Чувашии, Брянской, Ленинградской, Костромской, Смоленской, Архангельской, Пензенской, Тамбовской, Ростовской и Калужской областях.

Василий Кучин

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