Почти треть всех иностранных инвестиций в Россию приходится на Дальний Восток, сообщает DEITA.RU.

Об этом на пленарном заседании Дальневосточного медиафорума сообщил заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Григорий Куранов. По его словам, «Экономика Дальнего Востока - это 8%, но около 30% иностранных инвестиций приходится на Дальний Восток только из-за инвестиционного климата»,

Как считает Куранов, сегодня дальневосточные регионы превосходят области европейской части страны «в разы по этим показателям, поэтому инвесторы идут».

Какое-то движение действительно есть. Сейчас на Дальнем Востоке иностранных инвесторов около 90, половина из них из Китая. Но есть и явные провалы. Китайские инвесторы проявляли интерес и к транспортным коридорам Приморье-1 и Приморье-2. Соседи обещали всестороннюю поддержку в строительстве коридоров, однако автотрассу строит московская компания. Китайская корпорация «Говэй Цайфу» планировала инвестировать в строительство второго казино и гостиницы в интегрировано-развлекательной зоне «Приморье». Строительство китайского казино так и не началось.

Более того, слова Куранова несколько противоречат словам его начальника – Юрия Трутнева. «Я вам расскажу страшный секрет: когда говорим, что на Дальнем Востоке лучший преференциальный режим в РФ, то немножко лукавим. Нет, лучший - в Москве!», - резюмировал полпред на встрече с журналистами в январе 2019 года.

Дмитрий Санников