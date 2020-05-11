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Другого выхода нет: полиция анонсировала жесткие штрафы

мвд, полиция, силовики,

МВД России раскритиковало граждан, нарушающих режим самоизоляции, сообщает ИА DEITA.RU.

В интервью РИА Новости начальник управления МВД Юрий Валяев отметил, что большинство россиян с пониманием относятся к режиму самоизоляции и соблюдают предписания.

Однако, по его словам, есть отдельные граждане, которые в открытую и большими компаниями продолжат собираться в публичных местах. Более того, люди бравируют этим, создавая опасность для себя и своего окружения.

Начальник полиции отметил, что у сотрудников нет иного выхода, кроме как жестко пресекать подобные нарушения и выписать штрафы, которые рассматривает суд. По словам Валяева, в общем и целом между гражданами и полицией существует взаимопонимание в текущих условиях.

Между тем, на днях УМВД разъяснило, что проживание не по месту регистрации не является актом нарушения самоизоляции. Граждан, которые живут не по прописке, штрафовать полиция не в праве.

Резонанс по поводу штрафов за жильё вне прописки возник после того, как в середине апреля жителя столицы задержали представители правоохранительных органов и выписали штраф за нахождение вдали от места регистрации. Однако задержанный правил не нарушал - лишь отправился в магазин неподалеку от места фактического проживания.

На сегодняшний день в России зарегистрировано более 221 тысячи зараженных коронавирусной инфекцией. Скончались 2009 человек, выздоровели почти 40 тысяч.

Россия вышла на третье место в мире по количеству заражённых.Ранее российские власти заявили о выходе на плато по заражениям к середине мая, но на данный момент статистика говорит об обратном. Несмотря на принятые меры самоизоляции, ежедневно фиксируется до десяти тысяч новых фактов заражения.

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