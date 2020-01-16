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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Друзья познакомили с ним и его женой»: кто из приморцев выиграл от назначения Мишустина

Мост Золотой, Владивосток

В Приморье оценили будущего премьер-министра Михаила Мишустина, сообщают DEITA.RU.

Как отметила в тг-канале председатель комитета Думы города Владивостока по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Роза Чемерис, Михаил Владимирович Мишустин – это супервыбор на пост премьера. «Достаточно молод, очень умён, быстро думает и отлично разбирается в людях», - пишет Роза Чемерис.

«Друзья познакомили с ним и его женой этой осенью, мы потом ужинали вшестером. Очень умный человек. Такой, видящий детали. Причём все и сразу. Отличный выбор», - написала Роза Чемерис.

Напомним, что после оглашения послания Президента России Федеральному собранию, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о своей отставке. Пока Владимир Путин попросил министров выполнять свои обязанности «в полном объеме» и пообещал лично встретиться с каждым.

Затем Владимир Путин внес в Государственную Думу кандидатуру Михаила Мишустина (который сейчас занимает должность руководителя Федеральной налоговой службы) на должность председателя правительства.

Дмитрий Санников

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