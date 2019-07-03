Жители дальневосточной столицы не оценили инициативу ГИБДД, сулящую центру города большие перемены, и не факт, что к лучшему, сообщает DEITA.RU.



Не так давно в официальном аккаунте ГИБДД в социальной сети "Инстаграм" появился неоднозначный пост о том, что рассматривается изменение автомобильной схемы движения в центре города. На схеме видно, что речь идёт о запуске дорожного кольца одностороннего движения по маршруту от Покровского парка до кольца на Инструментальном заводе, вниз по Тополиной аллее до Дальпресса, а оттуда по Океанскому проспекту до Покровского парка. ГИБДД спросили мнение местных жителей, реакция была бурной: менее чем за сутки под постом набралось почти 200 комментариев. И эта тема продолжает бурно обсуждаться владивостокцами.

«Не забывайте, что это жилая зона с поворотами во дворы, а Тополинка по определению двусторонняя из-за пешеходной зоны посередине. Пустить туда весь поток - глупая ошибка. Это будет пробка неминуемая, которая и кольцо Инструментального перегораживать будет на Острякова».

«Вы уже доизменяли направление движения в центре. Лучше бы автобусные полосы сделали нормальные с камерами видеонаблюдения, остановочные карманы, а также запретили парковку в центре, а на межквартальных дорогах сделали платный паркинг в один ряд!»

«Вся суть улично-дорожной сети в том чтобы дать различные варианты добраться до одной и той же точки. Сделав тут одностороннее движение, вы наоборот исключаете эти варианты. Людям придётся делать огромные крюки, чтобы добраться до своих домов на Октябрьской, Авроровской, и вообще всего района со стороны Дома детского творчества. И вообще, такие решения должны быть обоснованными математическими моделями, а не опросами в инстаграме!» - комментируют люди в соцсетях.

Кроме того, в публичном пространстве звучали обещания властей изменить схему движения автобусов, а также полностью запретить парковку в центре города. Эти новшества также пугают горожан. Ведь движение во Владивостоке давно уже стало притчей во языцех. Количество автомобилей на тысячу жителей здесь одно из самых высоких в стране: 540 машин. По данным ГИБДД, на территории столицы зарегистрировано более 313 тысяч автомобилей, а протяженность городских дорог составляет всего около 700 километров. Прибавить к этому сложный рельеф, и апокалипсис неизбежен.

Кардинально транспортную проблему дальневосточной столицы можно решить за счет строительства новой инфраструктуры – дорог-дублеров, дорожных развязок, парковок и тд. Но эксперты также говорят, что частично улучшить ситуацию можно за счет правильной организации движения.

Так, член Центрального штаба ОНФ, координатора Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина во время недавней инспекции в Приморье отметила хаотичность и небезопасность дорожного движения во Владивостоке.

«Организацию движения надо регулировать, и если сегодня эту работу не начать, то ситуация может стать критической. Считаю, что сюда необходимо приехать федеральным экспертам с ГИБДД, чтобы они показали, как правильно надо организовывать дорожное движение», - заявила она.

Екатерина Кононенко