ДТП из-за плохих дорог: как взыскать ущерб, рассказали эксперты

Более 70% ДТП в стране происходит из-за плохих дорог, подсчитали эксперты. Как взыскать ущерб с ответственных лиц и не остаться в дураках перед дорожниками, рассказывает DEITA.RU.

У России две беды: дураки и дороги. Известная русская пословица для владивостокского автомобилиста — ежедневная реальность. Однако немногим водителям, ставшим жертвами некачественного дорожного полотна, удаётся не остаться «в дураках», когда речь заходит о юридической стороне вопроса. Является ли попадание в дорожную яму ДТП? И кто будет отвечать за помятый бампер и пробитое днище? DEITA.RU «прошерстило» правила дорожного движения, ознакомилось с судебной практикой и подготовило несколько полезных советов для тех, кто не собирается отвечать за ошибки и недочеты дорожных подрядчиков и контролирующих инстанций.

Итак, для начала следует понять, что такое дорожно-транспортное происшествие. Например: едут два автомобиля, по разным полосам, навстречу друг другу. Внезапно один из них, против воли водителя, кидает на встречную полосу. Как итог - серьезная авария, у обоих автомобилистов тяжкие травмы. После экспертиза устанавливает, что в момент происшествия одна из машин попала в яму, колесо лопнуло, и это привело к неизбежному столкновению. Казалось бы, все понятно на языке физики твердых тел. Однако, оказавшись в суде, придётся перейти на язык юридический. Здесь мы сразу смотрим в пункт 1.2 Правил дорожного движения (на момент написания материала 2019 года), где четко написано:

«Дорожно-транспортное происшествие» - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб».

Не нужно быть опытным юристом, чтобы понять: на момент попадания в яму, которое и привело к аварии, автомобиль двигался. А значит, данная ситуация - самое что ни на есть ДТП.

По подсчетам Научного центра безопасности дорожного движения при МВД РФ, 60% – 75% ДТП в стране происходят из-за неблагоприятных дорожных условий - недостатков транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети. Официально эта цифра составляет около 40% и все время растет, отмечают эксперты.

Если вы попали в число таких «счастливчиков» и угодили в ДТП или повредили свой автомобиль из-за плохой дороги, то первое, чем вам стоит заняться - вызвать сотрудника ГИБДД. Описанный случай в судебной практике не редкость, однако, несмотря на всю серьезность полученных травм, водителям довольно легко будет доказать в суде, что они являются лишь жертвами обстоятельств (или чьей-то халатности).

Впрочем, ежедневно на владивостокских дорогах случаются события пусть и не столь драматичные, но оттого не менее сильно бьющие по кошелькам рядовых автомобилистов. Как быть, если машина получила механические повреждения, попав в очередную колдобину, которую заделывали за последний год уже N количество раз?

Здесь важно понимать две вещи: во-первых, вы НЕ СМОЖЕТЕ самостоятельно оформить документы, так как в происшествии участвует лишь 1 автомобиль (придется звонить 102 и ждать); во-вторых, ОБЯЗАТЕЛЬНО сфотографируйте место аварии, причем на фото должны быть зафиксированы не только яма и видимые повреждения машины, но должно быть фото авто на фоне таблички с названием улицы или дома. Кроме того, фотографии должны подтвердить, что рядом отсутствовали предупреждающие о наличии ям знаки, советуют юристы. После того, как сотрудник ГИБДД, которого вы вызвали (попутно повышая квалификацию в качестве фотографа), приедет, учтите: на схеме ДТП должна быть зафиксирована яма, а также её размеры и (так же, как на ваших фото) отсутствие предупреждающих знаков.

К размеру ямы тоже существуют требования. Шутка ли, но существуют ситуации, когда вы попадаете в «допустимую нормой» яму, при этом ваш автомобиль пострадал, а истинные виновники (читай - дорожные подрядчики) - нет. Например, для отдельной выбоины, просадки или пролома максимальные размеры в длину и глубину составляют 15 и 5 сантиметров соответственно. Только если размеры ямы, в которую угодил ваш Prius с низким клиренсом, больше описанных, шансы выиграть в суде у дорожников хорошие.

Ранее DEITA писало о том, как полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отчитал мэра Владивостока Олега Гуменюка за плохие дороги. Менее чем через неделю мэрия дальневосточной столицы принялась наказывать подрядчиков, а глава города заявил, что «предприятия, нарушившие условия контракта, залатают дыры в дорогах за свой счет». Кроме того, администрация Владивостока призвала горожан проявить гражданскую позицию и сообщать обо всех ямах, выбоинах и колдобинах.

Евгений Черемухин