Граждане получат возможность покидать место аварии быстрее, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Сайт Госуслуг, который с каждым годом пользуется всё большей популярностью у россиян, вскоре может расширить свои возможности ещё больше.

Правительство утвердило последний элемент, который даст старт для работы нового сервиса по дистанционному оформлению ДТП.

С его помощью автолюбители смогут самостоятельно оформлять ДТП по европротоколу. Для этого попавшим в аварию водителям нужно будет отправить электронное извещение через портал Госуслуг в мобильном приложении, а также прикрепить фото повреждений.

Страховщики, которые будут заниматься выплатами пострадавшим, будут брать данные из того самого европротокола, который будет загружен в личный кабинет водителей на сайте.

Воспользоваться подобной функцией можно будет только в случае, если оба водителя сделали снимки последствий ДТП, не имеют разногласий по поводу случившегося, а также зарегистрированы на портале Госуслуг.

Дмитрий Шевченко