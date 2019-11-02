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ДТП можно оформить с телефона
Если правильно заполнить все поля и приложить фото, можно рассчитывать на
максимальную компенсацию по ОСАГО, сообщает DEITA.RU.
С 1 ноября российские водители могут оформлять ДТП не только без участия ГИБДД, но даже без бумажек. В стране начало работу приложение «Помощник ОСАГО» от РСА.
Как пишет «Российская газета», с помощью приложения водители смогут оформить ДТП по Европротоколу но уже без бумажек. Для того, чтобы воспользоваться программой, надо уложиться в ряд условий: в аварии пострадали только 2 машины, нет пострадавших людей и у всех участников есть полис ОСАГО. Кроме того, необходима регистрация каждого участника на Госуслугах и признание вины одним из водителей.
Если правильно заполнить форму и приложить фото, можно рассчитывать на получение максимальной выплаты: 400 тысяч рублей. Без фото максимум, на который можно рассчитывать – 100 тысяч. Пока система работает только в Москве и области, Санкт-Петербурге и области, а также Татарстане.
Елена Миронова