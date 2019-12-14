ДТП не избежать: когда нельзя рулить

Инстинкты в стрессовый момент могут затмить логику даже у самого опытного водителя, но несколько правил езды в аварийной ситуации лучше запомнить, сообщает DEITA.RU.



Когда водитель понимает, что через долю секунды произойдет ДТП, у него включаются два рефлекса – тормозить и рулить подальше от источника опасности. И, если первый вариант действительно рабочий, то второй может причинить много вреда.

Эксперт «За рулем» назвал три ситуации, в которых ни в коем случае нельзя дергать рулем.

Первая – когда опасность появляется справа от вас. все ваши инстинкты будут заставлять вас дернуть руль влево. Ни в коем случае – только тормозить или прибавлять газ – по ситуации. Столкнувшись с попутным автомобилем, автомобиль и люди имеют все шансы получить минимальные повреждения. А вот выезд на «встречку» - это самое страшное, лобовое, столкновение.

Вторая ситуация – автомобиль выезжает в вас со второстепенной дороги. Первая реакция – обрулить. Но это сработает только в том случае, если тот водитель вас видит и сразу же остановит свое авто. В противном случае ваши траектории, скорее всего, сойдутся. Лучшее решение – педаль тормоза в пол.

Третья ситуация – самая спорная. Она касается возможного столкновения с пешеходом. Дело в том, что человек, в отличие от автомобиля, может изменить направление движения практически молниеносно. И угадать, в какую сторону от автомобиля дернется пешеход, очень сложно. В любом случае, лучше всего держать в голове две вещи: всегда резко тормозить и начинать рулить только после смены направления движения пешеходом. Как правило, люди замирают и делают шаг назад, но у каждого реакция может быть разной.

Елена Миронова