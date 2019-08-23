23 Август 2019, 20:00
ДТП с автобусом блокировало важную трассу в столице
Источник изображения: DEITA.RU
Люди стоят в пробке после работы, сообщает DEITA.RU.
Во Владивостоке в Первомайском районе произошло серьезное ДТП. Авария с участием автобуса произошла на пересечении улицы Олега Кошевого и Бурачка.
Из-за того, что ДТП произошло на перекрестке, проезда по улице Бурачка не осталось – машинам приходится ехать в объезд.
Судя по фото, виновником ДТП стала легковушка. В нее на полной скорости врезался автобус. Информации о пострадавших нет. После рабочего дня жители Владивостока встали в пробку. Сейчас наблюдается большой затор на Окатовой, Олега Кошевого.
Елена Миронова
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