Люди стоят в пробке после работы, сообщает DEITA.RU.



Во Владивостоке в Первомайском районе произошло серьезное ДТП. Авария с участием автобуса произошла на пересечении улицы Олега Кошевого и Бурачка.

Из-за того, что ДТП произошло на перекрестке, проезда по улице Бурачка не осталось – машинам приходится ехать в объезд.

Судя по фото, виновником ДТП стала легковушка. В нее на полной скорости врезался автобус. Информации о пострадавших нет. После рабочего дня жители Владивостока встали в пробку. Сейчас наблюдается большой затор на Окатовой, Олега Кошевого.





Елена Миронова