Внедорожник, угодивший в котлован посреди дороги, принадлежит важному человеку, сообщает DEITA.RU.



Во вторник, 3 сентября, в Приморском крае на трассе произошло серьезное ДТП. Как сообщал канал в Инстаграм dpskontrol_125rus, белый внедорожник Toyota Land Cruiser провалился в котлован посреди трассы. Все произошло по дороге Безверхово – Перевозное.

В среду появились подробности этой аварии. Оказывается, по данным того же паблика, машина принадлежит не простому приморцу, а главе Безверхово.

Пользователи соцсетей не поскупились на комментарии: «Вот так наши власти в курсе о состоянии дорог», «Это карма».

Хотя были и те, кто защищал водителя: не глава поселения, мол, делает трассу.

Михаил Светлов



