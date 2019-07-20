Дорожно-транспортное происшествие спровоцировало пробку в столице Дальнего Востока, сообщает DEITA.RU.

Утром 20 июля авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошла на улице Адмирала Горшкова.





Prius выезжал со дворов и двигался по главной, мотоциклист двигался со стороны объездной и въехал в Prius. От удара мотоцикл откинуло на припаркованную Subaru Impreza.



Мотоциклист присел на обочине, с кем-то активно переписываясь. Легковой автомобиль стоит, включив аварийную сигнализацию. Тем временем, формируется пробка.