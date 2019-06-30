Необычное ДТП в столице Дальнего Востока попало в объектив камеры наружного наблюдения, сообщает DEITA.RU по материалам популярного youtube-канала Astakada.

Авария произошла на улице на ул. Адмирала Горшкова в Снеговой пади. Судя по видеозаписи, малолитражка внезапно с сталкивается с чем-то непонятным и малозаметным.

Как начали выдвигать версии владивостокские автомобилисты, авария мало похожа на внезапную поломку ходовой части, потому как видно, как машину резко дернуло на скорости.

Как припомнили завсегдатаи микрорайона, на этом участке трасы есть несколько люков. Вполне возможно, что автомобиль попал в один из них.

Вечером в пятницу, 28 июня, на Русском острове произошло ДТП с участием военной техники. Участником аварии стал бронетранспортер, который съехал в дороги в кювет и не способен самостоятельно выбраться. На помощь подоспели военные на спецтехнике.

Дмитрий Санников