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ДТП с пассажирским автобусом попало на камеру в столице
ДТП с участием пассажирского автобуса произошло во Владивостоке в понедельник, 7 октября, сообщает DEITA.RU. Фотографии с места аварии опубликовал паблик dps_vl.
Судя по кадрам, участниками аварии стали легковой автомобиль и маршрутный автобус, выполняющий рейс 54а. Водитель автобуса поворачивал на озера в районе улицы Луговой и не рассчитал расстояния до встречного автомобиля. Пока крупное транспортное средство входило в поворот, в него влетело легковушка.
Сведений о пострадавших не поступало. Виновника аварии предстоит выяснить представителям правоохранительных органов.
Ранее прошла информация о том, что на односторонней Бородинской во Владивостоке неизвестные утащили все люки от колодцев и ливневок. Водителей призывают быть бдительными.
Екатерина Брязгунова