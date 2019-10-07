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ДТП с пассажирским автобусом попало на камеру в столице

автобус, сломанный, ремонт, транспорт

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло во Владивостоке в понедельник, 7 октября, сообщает DEITA.RU. Фотографии с места аварии опубликовал паблик dps_vl.

Судя по кадрам, участниками аварии стали легковой автомобиль и маршрутный автобус, выполняющий рейс 54а. Водитель автобуса поворачивал на озера в районе улицы Луговой и не рассчитал расстояния до встречного автомобиля. Пока крупное транспортное средство входило в поворот, в него влетело легковушка.

Сведений о пострадавших не поступало. Виновника аварии предстоит выяснить представителям правоохранительных органов.

Ранее прошла информация о том, что на односторонней Бородинской во Владивостоке неизвестные утащили все люки от колодцев и ливневок. Водителей призывают быть бдительными.

Екатерина Брязгунова

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