Проезд через реку Лобога по временной конструкции в районе Смоляниново в Приморье закрыт, сообщает DEITA.RU.

Местные автомобилисты рассказали, что проезд для всех видов транспорта перекрыли около 16 часов во вторник, 27 августа. Чтобы никто точно не смог перебраться, сотрудники ДПС выставили посты.

Отмечается, что в связи с ухудшением погоды и дорожной обстановки ехать через Пристань тоже не стоит. Лучше всего выбрать дорогу через Партизанск.

Екатерина Брязгунова