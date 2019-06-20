Двойное водительское удостоверение стало возможным в России, сообщает DEITA.RU.

Московскому автомобилисту, права которого подделали неизвестные и из-за которых мужчина лишился возможности управляться транспортным средством, по решению суда разрешили вернуться за руль.

Дело было так: в июле 2018 года автолюбитель прибыл в ГИБДД, чтобы заменить водительское удостоверение. Каким же было его удивление, когда он узнал, что 3 января 2017 года он был остановлен сотрудником ДПС в Архангельске и вскоре был лишен водительского удостоверения на два года за нетрезвое вождение с наложением штрафа в размере 30 тысяч рублей, который, к слову, гражданин так и не удосужился выплатить. Мужчина удивился, ведь в этот день он катался на лыжах в Финляндии вместе с женой, двумя детьми и друзьями.

Примечательно в это истории, которую публикует РБК, то, что москвичу пришлось пройти несколько судебных инстанций, так как первому суду оказалось недостаточно факта, подтвержденного отметками в загранпаспорте, что мужчина находился за границей.

Несмотря на то, что разбирательство закончилось благополучно, денег на доказательство своей невиновности мужчина потратил очень много. Чего только стоит почерковедческая экспертиза. За нее пришлось заплатить 42 тысячи, результаты которой показали, что в протоколе о задержании пьяного водителя автограф оставил не истинный владелец прав.

Отмечается, что на достигнутом автолюбитель не остановится. Мужчина готовит обращение в полицию, которой предстоит разобраться, откуда взялся дубликат водительского удостоверения.

Екатерина Брязгунова