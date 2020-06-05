Дудь&Солодов: как самый известный блогер-либерал сделал подарок человеку режима

Юрий Дудь в начале июня выпустил свой очередной фильм о разрухе России. Уже по традиции блогер-либерал показал, как плохо живется на Дальнем Востоке. После Колымы и Якутии Дудь выпустил фильм о Камчатке. Из плюсов только красивая природа. Все остальное – критика и ощущение уныния, отчаяния и бессилия местных жителей от тех условий, в которых они вынуждены жить. ИА DEITA.RU разобралось в том, почему фильм с жесткой критикой стал помощью губернатору Камчатки, а не ударом под дых.

Судя по кадрам, фильм Дудь и его команда снимали весной, примерно в марте. Подготовка к съемкам началась еще раньше. Как мы помним, тогда край девятый год возглавлял Владимир Илюхин. Достижений было мало, и все они, скорее, были в минус губернаторской карме. «Злые псята» - так он называл недовольных местных жителей, которым позже запретил собираться на митингах и прочих акциях протеста. Провал по всем фронтам, который был очевиден как местным жителям, так и «наверху», практически гарантировал отставку Илюхина. Только вот все были уверены – это произойдет само собой, на выборах в сентябре.

Также, видимо, думал и Дудь, снимая фильм. Однако, когда фильм вышел, обстановка изменилась. Илюхина «попросили», а на его место поставили врио – Владимира Солодова. Таких управленцев любит Кремль, таких старается ставить вместо губернаторов образца прошлого десятилетия.

Технократ Солодов сумел не обидеться на критику, а использовать ее целиком и полностью в свою пользу, воспользовавшись «правилом первого конверта». В результате труды либерала с многомиллионной аудиторией вместо проблем, похоже, принесли политику много бонусов на грядущих выборах.

Прежде всего, фильм ударил не по Солодову, а по бывшему главе Камчатки, как очередное напоминание о правильности принятого Кремлем решения и банальная игра на контрасте. Еще один бонус в предвыборную карму Солодов заработал своим видеообращением к Дудю и подписчикам. Оперативно, вполне искренне и на личной страничке в соцсети. А еще, заодно, показал, как близок к народу: видео записано на смартфон, прямо в машине. За рулем не водитель, а сам губернатор. Никаких строгих кабинетов, флагов за спиной и выставленного света. Пожалуй, этого и ждет новая молодая аудитория.

Наконец, Дудь, сам того, не ожидая, дал возможность Солодову показать не только амбиции, но и реальную работу: проблемы знаем, а некоторые решаем прямо сейчас. Ну, а смягчатся ли «злые псята» перед новым управленцем, покажут выборы.