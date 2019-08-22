Командная игра для школьников прошла в доме-музее путешественника Арсеньева. Ребята учились «читать» карту и измерять расстояние шагами, узнали, как устроен дом, в котором жил знаменитый исследователь Владимир Клавдиевич Арсеньев, разбирались, чем этнография отличается от топографии, пытались понять, что такое «глобус звёздного неба», и узнали, какие имена давал созвездиям народ удэге. Азартная познавательная игра называется «Дом-тень», сообщает DEITA.RU.

Помогал ребятам в путешествии Бучу – сэвэн, удэгейский дух бурь и штормов. Он, с помощью разработанного сотрудниками музея путеводителя, провёл ребят через увлекательное путешествие.

Младшие школьники пришли в музей большой группой. Для участия в игре их разбили на команды по несколько человек. Каждая группа получила путеводитель с заданиями, или иначе - карту путешествия. Сотрудники музея в игре-квесте поставили перед ребятами задачу – научится самостоятельно разбираться с информацией и работать в команде. При этом, взрослые были рядом, и при необходимости, были готовы помочь юным путешественникам.

Игра «Дом-тень» разработана сотрудниками дома-музея путешественника Арсеньева к межмузейному маршруту «Сам по следам», который в этом году объединил 13 научных и художественных музеев Владивостока. «Сам по следам» - маршрут семейный. Его цель – в совместных исследованиях сплачивать членов одной семьи. На маршруте работают вместе дети и родители. И ещё это маршрут летний. Исторический музей по программе принимал семейные группы в июне и июле. Затем семейные команды ушли на полевые исследования: проект «Сам по следам» задуман музеями институтов Дальневосточной академии наук, и изначально в его программу входит исследование морского побережья.

Квест «Дом-тень» очень понравился и детям, и взрослым. Сотрудники дома-музея Арсеньева расшили задачу и сделали его командной игрой для школьников разных возрастов. Через игру дети учатся взаимодействовать, договариваться, идти к общей цели и получают новые навыки.

Разработчик и куратор программы «Дом-тень» методист дома-музея Арсеньева Никита Свистов рассказал, что название программы появилось из идеи, что по тому, как устроен дом, можно многое узнать о его хозяине. Дом является как бы тенью того, кто в нём живёт и его обустраивает.

Никита Свистов поделился наблюдением, что многие современные дети не понимают, как можно работать с картой. Не могут на простом плане определить место, где они в этот момент находятся. И это порой случается с детьми возрастом и 10-12 лет.

«Мы поставили себе задачу научить ребёнка новым навыкам - той же работе с картой. Расширили возрастную аудиторию детей, которые могут участвовать в программе. Способности у детей совершенно разные. Даже в одной возрастной группе и в одном классе кто-то понимает задачу, кто-то нет. За счет того, что ребята работают в команде, нюанс непонимания мы немного нивелируем и достигаем уровня развития, когда дети могут проходить достаточно «взрослые» маршруты», - говорит о задачах игры-квеста «Дом-тень» Никита Свистов.

Стоит отметить мнение педагогов, которые в этот день привели на программу детей из пришкольного лагеря школы номер 13. Школа находится недалеко от дома-музея Арсеньева, и за время летних каникул педагоги приходили в музей с детьми много раз. Они отмечают хороший уровень музейных программ и говорят, что детям тут нравится.

Мемориальный дом-музей, или дом путешественника Арсеньева - часть большого Государственного музея имени Владимира Клавдиевича Арсеньева.

Адрес дома-музея: Владивосток, ул. Арсеньева, 7б.

Ирина Павленко