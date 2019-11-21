Дума Владивостока обошлась без коммунистов

Большинство депутатов фракции КПРФ не пришло на заседание Думы Владивостока, где рассматривался в первом чтении бюджет города, сообщает DEITA.RU.

Прибыло только три депутата (из 10 фракции КПРФ), чтобы в очередной раз поскандалить соруководством Думы на счёт того, что их депутата Сергея Кущенко не хотят принимать в состав комитета по социальной политике и делам ветеранов.

Как прокомментировала в тг-канале председатель комитета Думы Владивостока по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Роза Чемерис, зато на заседлание прибыл бывший коммунист Андрей Ищенко, но спешно и внезапно ретировался.



Накануне Комитет по бюджету, налогам и финансам рекомендовал Думе города Владивостока принять проект городского бюджета на 2020-2022 годы в первом чтении. В рамках рассмотрения проекта бюджета столицы Дальнего Востока депутаты подробно рассмотрели планируемые на 2020 год расходы на реализацию муниципальных программ.

При обсуждении программных расходов наибольшую дискуссию вызвали программы по созданию условий для развития транспорта и по профилактике правонарушений. Председатель комитета Владимир Исаков, депутаты Василий Васильев, Кирилл Григорьев, Станислав Примаченко заострили внимание на вопросе оптимизации новой маршрутной сети городского общественного транспорта, проект которой уже подготовлен и предусматривает изменение маршрутов и сокращение количества автобусов, работающих на них, за счет увеличения их вместимости. Депутаты считают, что новая маршрутная сеть должна способствовать улучшению транспортного обслуживания населения и в полной мере отвечать интересам жителей города.

Дмитрий Санников