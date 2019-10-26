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Думают только о деньгах: сотни людей могли погибнуть в крупном ТЦ
Несмотря на угрозу взрыва, администрация торгового центра
запретила проводить эвакуацию людей, сообщает DEITA.RU.
Вечером в пятницу, 25 октября, во Владивостоке чуть не произошла трагедия, сранимая с «Зимней вишней» в Кемерово. Как рассказала сотрудница торгового центра «Черемушки» во Владивостоке, неизвестные прислали предупреждение о заложенной в супермаркете «Самбери» бомбе.
По словам женщины, на место тут же прихали МЧС, скорая помощь, полиция со служебными собаками. Специалисты стали обыскивать здание и искать бомбу. В то же время администрация ТЦ запретила проводить эвакуацию.
«Охранник так и сказал – запрещено! Пятница, вечер – огромное количество людей с детьми в торговом центре, а администрация запрещает проводить эвакуацию – страшно представить, что было бы, будь бомба настоящей! Думают только о деньгах», – возмущена женщина.
Елена Миронова