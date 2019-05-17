Президент России Владимир Путин рассчитывает на то, что Чукотка будет самодостаточной и будет развиваться, сообщает DEITA.RU.

Об этом глава государства заявил во время общения с участниками пленарного заседания Медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость».

Блогер из Певека Валерия Хлебникова, которая публикует материалы о Чукотке под ником «Дурочка с Севера», рассказала Владимиру Путину об успехах в благоустройстве города. По ее словам, раньше женщины не представляли, что такое – пройти на каблуках. «Сегодня я могу одеть каблуки и пройти с собакой, как в большом городе», - рассказала блогер.

Участник дискуссии Захар Прилепин отметил удивительное качество русских людей: «одним тротуар широкий, другим тротуар узкий, а тут на каблуках можно пройти – и у людей счастье уже».

Как подчеркнул Владимир Путин, необходимо заниматься расширением налогооблагаемой базы, созданием рабочих мест на Чукотке. «Я очень рассчитываю на то, что Чукотка будет очень самодостаточной и будет хорошо развиваться», - заявил Президент России.

Дмитрий Санников