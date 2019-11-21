Дуров посоветовал пользователям удалить WhatsApp

Известный российский разработчик, основатель таких популярных соцсетей, как Вконтакте и Telegram посоветовал россиянам как можно скорее «избавиться» от мессенджера WhatsApp. Об этом сообщает DEITA.RU.

По словам Павла Дурова, как только пользователь устанавливает приложение у себя на мобильном телефоне, он автоматически предоставляет доступ ко всем своим данным заинтересованным в слежке за гражданами страны третьим лицам.

«Нельзя говорить о хоть какой-то защите персональных данных в WhatsApp, т.к. само по себе приложение представляет собой так называемого «троянского коня» - разработку, созданную для слежки за сообщениями, звонками, фотографиями и запросами в интернете по удаленному доступу», - заявил Дуров о проблемах с обеспечением безопасности в месенджере.

Программист посоветовал гражданам немедленно удалить приложение со своего смартфона и, по возможности, удалить аккаунт в Facebook, который является владельцем мессенджера, если они не хотят, чтобы их личные данные переходили в руки неизвестных.

Отметим, в начале осени аналогичное заявление сделал экс-спецагент США Эдвард Сноуден, отметив, что использование популярных мессенджеров подрывает личную безопасность каждого, в особенности - политиков т.к. иностранные шпионы активно используют «троянских коней», чтобы завладеть информацией на их гаджетах.

Екатерина Цой