Дуров рассказал, чем опасен WhatsApp

Бизнесмен и программист Павел Дуров рассказал о том, чего следует бояться россиянам, которые пользуются популярным приложением WhatsApp, сообщает DEITA.RU.

ИА REGNUM передает слова основателя Телеграм, которые тот опубликовал на своем персональном канале.

По словам предпринимателя, резервные копии данных, которые сохраняются в «облаке», никак не шифруются, а значит, могут попасть в руки подозрительных лиц.

Также спецсредства, которые сам разработчик внедряет в приложение, дают возможность доступа к ней третьим лицам, которые могут взломать исходный код.

Кроме того, ранее Дуров заявлял о том, что популярное приложение в целом небезопасно, так как эксперты в области кибербезопасности не могут тестировать его из-за особенностей кода.