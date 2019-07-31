Полиция поймала группу предприимчивых мошенников на незаконном обналичивании денег граждан, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «РИА Новости».



Злоумышленники действовали на территории шести субъектов РФ, как рассказали в МВД. Группа предлагала гражданам и юрлицам обналичить деньги, прося за это 2,8 процента от суммы в качестве вознаграждения. С помощью такой схемы они похитили у россиян больше, чем двести двадцать миллионов рублей.



Всего злоумышленников больше двадцати человек, и действовали они с 2010 года. От их действий пострадали жители Самарской, Ростовской, Липецкой, Воронежской и Московской областей. Не посчастливилось столкнуться с ними и жителям Красноярского края.



Анастасия Туркова

