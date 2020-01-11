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Два автобусных маршрута изменят во Владивостоке – схемы
Два маршрута общественного транспорта – автобусы №63 и 44Д поменяют схему движения, сообщает DEITA.RU.
Как рассказали в мэрии, такая смена будет временной. Однако, если отзывы граждан об изменениях будут положительными, то новый маршрут могут оставить насовсем.
Так, студенты ВГУЭС и жители станции Угольная давно просили у мэрии расширить движение автобуса №44Д. Он ходит от Угольной до Второй речки и обратно. Теперь же его маршрут продлится до ВГУЭС – чтобы студенты из пригорода могли удобнее добираться на учебу. Это поможет и жителям Угольной – добираться, к примеру, из центра до остановки будет проще и быстрее.
Маршрут №63, который прежде ездил на Русский остров через Инструментальный завод, теперь будет проезжать от Маяка через центр и далее на Чуркин, оттуда уже следуя до Океанариума на Русском – конечной остановки.
Кроме того, а администрации города отметили, что увеличится и число автобусов на каждом из этих маршрутов.
Александра Маслова