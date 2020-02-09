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«Два часа на сборы»: отдыхающих выселили из санатория ради изоляции китайцев
Из санатория в Екатеринбурге выселили отдыхающих для изоляции прилетевших из КНР, сообщает ИА DEITA.RU по материалам портала российского врача «Медицинский вестник».
58 китайцев, прилетевших 7 февраля в Екатеринбург из Пекина рейсом «Уральских авиалиний», поместили в санаторий «Бодрость» на карантин. Накануне из санатория спешно выселили и отправили по домам всех отдыхающих, дав на сборы два часа, сообщают городские СМИ.
Как рассказали «Медицинскому вестнику» в областном Минздраве, все прибывшие из Пекина клинически здоровы. В изоляции они останутся две недели — это продолжительность инкубационного периода коронавирусной инфекции. Гостям выделили отдельные номера и обеспечили питанием, в том числе, детским. Ежедневно их будет осматривать врач-инфекционист».
Всех, у кого возникнут жалобы на самочувствие, будут направлять в инфекционный корпус ГКБ № 40, где уже держат на карантине 11 человек.
Фото: «Медицинский вестник»