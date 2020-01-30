telegr wh call

Новости

«Таскают с утра»: торговый центр стал «кормушкой» для эвакуаторов

30 Январь 2020, 13:00

Мошенники пытались обмануть бизнесмена на 1,7 млн

30 Январь 2020, 12:40

Крупной стройке в Приморье угрожают остановкой работы

30 Январь 2020, 12:30

В колонию отправится жительница Приморья, забившая отца совком

30 Январь 2020, 12:20

Социальные выплаты станут больше с 1 февраля

30 Январь 2020, 12:00

Два человека погибли в пожаре во Владивостоке

30 Январь 2020, 11:46

Путин уволил главу Чувашии

30 Январь 2020, 11:20

Паспорт станет размером с банковскую карту

30 Январь 2020, 11:00

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Два человека погибли в пожаре во Владивостоке

пожар

На проспекте 100-летия Владивостоку загорелась жилая квартира. Восемь жильцов дома удалось спасти, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в МЧС края, пожарные были на месте спустя три минуты после того, как получили сигнал о бедствии.

В ведомстве отметили, что было сильное задымление, сотрудникам службы удалось вывести на улицу 8 человек – из них одного ребенка. Они не пострадали, помощь врачей никому не потребовалось.

Однако, еще двое жильцов успели надышаться угарного газа и серьезно отравились. Прибывшие на место сотрудники «скорой помощи» приняли меры для реанимации, но пострадавших спасти не удалось.

В квартире горела мебель и бытовая техника. Всего выгорело 10 кв.метров помещения. Пожар тушили 30 сотрудников МЧС, использовано 9 техъединиц.

 

Александра Маслова

Читайте также:

Мужчина в трусах отважно выбрался из горящей квартиры: видео

СК нашел виновных в пожаре ТЦ «Максим»

Прокуратура назвала причину пожара на плавбазе «Петр Житников»

Популярное

Борис Кубай: «Приморье ждут сорокоградусные морозы»

Голикова: Питание в школьных столовых приводит к ожирению

Трутнев избавит Владивосток от пробок

Резкое похолодание обещал Кубай Приморью
Loading...
Загрузка...
Загрузка...