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Два человека погибли в пожаре во Владивостоке
На проспекте 100-летия Владивостоку загорелась жилая квартира. Восемь жильцов дома удалось спасти, сообщает DEITA.RU.
Как сообщили в МЧС края, пожарные были на месте спустя три минуты после того, как получили сигнал о бедствии.
В ведомстве отметили, что было сильное задымление, сотрудникам службы удалось вывести на улицу 8 человек – из них одного ребенка. Они не пострадали, помощь врачей никому не потребовалось.
Однако, еще двое жильцов успели надышаться угарного газа и серьезно отравились. Прибывшие на место сотрудники «скорой помощи» приняли меры для реанимации, но пострадавших спасти не удалось.
В квартире горела мебель и бытовая техника. Всего выгорело 10 кв.метров помещения. Пожар тушили 30 сотрудников МЧС, использовано 9 техъединиц.
Александра Маслова