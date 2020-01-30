Два человека погибли в пожаре во Владивостоке

На проспекте 100-летия Владивостоку загорелась жилая квартира. Восемь жильцов дома удалось спасти, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в МЧС края, пожарные были на месте спустя три минуты после того, как получили сигнал о бедствии.

В ведомстве отметили, что было сильное задымление, сотрудникам службы удалось вывести на улицу 8 человек – из них одного ребенка. Они не пострадали, помощь врачей никому не потребовалось.

Однако, еще двое жильцов успели надышаться угарного газа и серьезно отравились. Прибывшие на место сотрудники «скорой помощи» приняли меры для реанимации, но пострадавших спасти не удалось.

В квартире горела мебель и бытовая техника. Всего выгорело 10 кв.метров помещения. Пожар тушили 30 сотрудников МЧС, использовано 9 техъединиц.

Александра Маслова