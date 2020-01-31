Два человека пострадали при взрыве дома во Владивостоке

В двухэтажном бараке во Владивостоке произошел взрыв, сообщает DEITA.RU.

По информации ТАСС, которую подтвердили в ЕДДС города, за сутки «скорая помощь» приезжала на вызов, связанный со взрывом. Отмечается, что в результате происшествия пострадало двое человек.

В правительстве региона уточнили, что двоих доставили в «Тысячекоечную» больницу.

Характер травм не уточняется. Кроме того, пока неизвестны и время взрыва, и точное место. По данным соцсетей, взорвался барак в районе Чуркина.

О причинах и последствиях взрыва информации пока не поступало.