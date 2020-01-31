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Два человека пострадали при взрыве дома во Владивостоке
По предварительным данным, пострадавшие находятся в Тысячекоечной больнице
В двухэтажном бараке во Владивостоке произошел взрыв, сообщает DEITA.RU.
По информации ТАСС, которую подтвердили в ЕДДС города, за сутки «скорая помощь» приезжала на вызов, связанный со взрывом. Отмечается, что в результате происшествия пострадало двое человек.
В правительстве региона уточнили, что двоих доставили в «Тысячекоечную» больницу.
Характер травм не уточняется. Кроме того, пока неизвестны и время взрыва, и точное место. По данным соцсетей, взорвался барак в районе Чуркина.
О причинах и последствиях взрыва информации пока не поступало.