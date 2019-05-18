Жилой дом в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет ТАСС ранним утром в субботу, 18 мая.

По имеющейся информации, в оперативные службы поступила информация об угрозе взрыва по адресу: Второй Балтийский переулок, дом 5. На место происшествия прибыли экстренные службы, в том числе спасатели и полицейские. Жильцы дома эвакуированы.

Стоит отметить, что это второй за минувшие сутки подобный вызов. В пятницу, 17 мая, аналогичная ситуация произошла на улице Бориса Пастернака. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в доме номер 49. После тщательной проверки здания спецслужбами информация не подтвердилась.

Всегда стоит помнить, что за ложный звонок о возможном взрыве предусмотрено уголовное наказание.

Екатерина Брязгунова