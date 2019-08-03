Госавтоинспекторы столицы Дальнего Востока проводят проверки по двум ДТП с участием автобусов, сообщили DEITA.RU в ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.





В районе дома 14 на улице Алеутская женщина, находившаяся за рулем автомобиля Тойота Аурис, выезжала с прилегающей территории. При этом она совершила столкновение с автобусом, который двигался в крайней правой полосе в направлении Светланской. От удара иномарка перевернулась.





В результате ДТП пострадала водитель легкового автомобиля. Женщина получила ссадины локтя. Никто из пассажиров маршрутного автобуса телесных повреждений не получил.





А на улице Светланская, в районе остановки общественного транспорта «Цирк», 58-летний водитель пассажирского автобуса, двигаясь в направлении Луговой в крайней левой полосе, не успел перестроиться и совершил столкновение с Тойота Краун, 27-летний водитель которой остановился для поворота налево. В момент ДТП один из пассажиров автобуса упал в салоне, но серьезных травм не получил.





По фактам ДТП проводится проверка, по результатам которой в отношении участников автоаварий будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дмитрий Санников