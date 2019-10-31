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Два флюорографических микроавтобуса приобрели в Приморье

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Два флюорографических микроавтобуса приобрели в Приморье

кабинет, больница

В краевой туберкулезный диспансер купили два мобильных флюорографических комплекса на базе «ПАЗ», сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в краевом департаменте, автобусы оснащены современной техникой, куда входит флюорографический кабинет, рабочее место врача и место для пациента. Подобные автобусы впервые появились в Приморье, ранее снимки флюорографии при выезде могли делать только на КамАЗах.

Врио вице-губернатора Виктор Фисенко заявил, что благодаря новой технике медицинская помощь и диспансеризация станут ближе приморцам.

«Благодаря новым автобусам жители смогут пройти обследование и получить лечение или любую другую медпомощь», – отметил куратор здравоохранения.

Заместитель губернатора добавил, что микроавтобусы будут работать в отдаленных населенных пунктах региона. Основной целью работы медицинского оборудования станет ранее выявление туберкулеза и раковых заболеваний.

Главврач туберкулезной больницы Николай Сидоренко сказал, что уже был составлен график движения микроавтобусов по территориям Приморья. По планам, будут выезжать в край несколько раз в неделю. В одну поездку врачи рассчитывают, что обследования будут проходить до 100 человек.

Уже сейчас коллектив краевого медицинского учреждения готов к командировкам по краю. Подобный опыт у них уже был, поэтому специалисты нацелены на работу по выявлению всех болезней.

Отметим, что новая техника была приобретена в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края». Помимо этого в регионе реализуются другие программы в рамках национальных проектов.

Иван Юрьев

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