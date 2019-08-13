Местному жителю в городе Карабулак грозит до двух лет заключения за продажу пропана на АЗС, сообщает DEITA.RU со ссылкой на надзорное ведомство Ингушетии.

Мужчина обвиняется в незаконной продаже пропана без дозволения. Как показывает следствие, он решил заправить газом баллон на пятьдесят литров с помощью самодельной струбцины, не проверил его на герметичность и реализовал за пятьсот рублей. Сам баллон, как говорят эксперты, не соответствует требованиям промбезопасности и освидетельствование не проходил. Использование такого может привести к тяжким последствиям для здоровья людей или к смерти.

Гражданин обвиняется по статье об оказании некачественных услуг, которая предполагает лишение свободы на срок до двух лет. Уголовное дело передано Карабулакскому районному суду.

Анастасия Туркова