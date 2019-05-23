Россияне сели в такси и оказались в рабстве, сообщает DEITA.RU. Рассказывает «Кавказский узел».

В Волгоградской области двух жителей поселка Заря насильно удерживали на животноводческих стоянках в Калмыкии.

Один из пострадавших рассказывает: таксист угостил его алкоголем и увез в Октябрьский район. Пришел в себя пострадавший в Калмыкии, черед два дня сбежал. Обманутый утверждает, что стоянка принадлежит сотруднику силовых структур. Владеющий фермой звонил гражданину с требованием вернуться, чтобы отработать заплаченные за него деньги. Иначе ему пообещали написать заявление в полицию о краже.

Также оказалось, что гражданин уже работал в этом районе на животноводческой стоянке: зимой его привез на место этот же таксист. Когда после двух месяцев работы мужчина собрался уходить, хозяйка отказывалась отпускать его, потому что заплатила за него 15 тысяч рублей.

Второй пострадавший попал в ситуацию аналогичным способом: выпив с таксистом. Добавил, что на месте с ним хорошо обращались, кормили, но платили только пять тысяч рублей за месяц работы. Его тоже не хотели отпускать.

Забрать пострадавших и удерживаемых удалось с трудом, после допроса в участке, едва ли не силой. МВД по Калмыкии инцидент комментировать отказалось.

Анастасия Туркова