Два корейца незаконно ловили приморские деликатесы

Осенью минувшего года два гражданина КНДР решили организовать промысел кальмара в водах Приморья, не имея на то соответствующих разрешений, сообщает ИА DEITA.RU.

Корейцы являлись капитанами промысловых судов. Промысловикам удалось найти большое скопление тихоокеанского кальмара при помощи эхолотов, после чего оба капитана решили наладить вылов деликатеса при помощи метода парного траления, сообщается в релизе пресс-группы Пограничного управления ФСБ РФ по Приморью.

Промысловиков задержали, на одной из шхун нашёлся и улов – свежемороженный кальмар, документов на добычу которого оформлено не было.

Капитаны были признаны виновными по части 3 статьи 253 УК РФ, городским судом Находки было озвучено решение о взимании штрафа с каждого из командующих судном. Оба корейца должны выплатить штраф в размере восьмисот тысяч рублей – по 400 тысяч с каждого из нелегальных промысловиков.