Сотрудница "Почты России" забирала лотерейные билеты и получила по ним выигрыш общей суммой более чем два миллиона рублей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости. Она собиралась получить выигрыш, но получила уголовное дело.

Дело в отношении сотрудницы екатеринбургского филиала прокуратура передала в суд, как говорят в ведомстве. Они добавляют, что лотерейные билеты должны были поступить в продажу, поскольку «Почта России» должна еженедельно проводить закрытие текущего тиража, отчитываясь о результатах продаж и уничтожая билеты, которые остались.

Как раз этой частью своих обязанностей пренебрегла обвиняемая, забиравшая себе билеты на протяжении нескольких месяцев. Она использовала их и получала деньги за выигрыш.

Анастасия Туркова