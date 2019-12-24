Два министерства переругались из-за пенсионной реформы

Документ, обещаный россиянам, не могут дработать уже долгое время, сообщает DEITA.RU.



Минфин и Минтруд разругались из-за поправок в законопроект о системе пенсионных накоплений – ГПП. Об этом сообщает ТАСС.

Так, у Минтруда есть вопросы к Минфину. В частности, ведомство Максима Топилина просила Министерство финансов доработать документ. Необходимо внести туда поправки о важных правилах функционирования ГПП: страхование вкладов и обеспечение гарантий.

Однако Минфин до сих пор этого не сделал. Предложенные замечания все еще не внесены, и документ не представлен на обсуждение членов правительства. Предполагалось, что закон о ГПП должен вступить в силу летом 2020 года.

Елена Миронова