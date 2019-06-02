В полдень в субботу, 1 июня, прогремели сразу два мощных взрыва в городе Дзержинске Нижегородской области, сообщает DEITA.RU. Местные жители делятся фотографиями в социальных сетях.

«Что-то взорвалось... было очень больно, т.к. " - уши". Разбило окна и стёкла машин, а чем ближе к взрыву, тем больше пострадавших. Что это было, блин? Говорят, что-то то на Заре», — пишет местная жительница в Twitter.

В производственном объединении «Кристалл» произошла внештатная ситуация. На место происшествия направлены службы экстренного реагирования. «Угрозы населению нет», — передали по громкой связи в городе.

По уточненным данным, взрыв на оборонном заводе мог произойти из-за технических нарушений при производстве взрывчатки.

Екатерина Брязгунова