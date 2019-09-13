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Два новых моста появятся в Приморье
13 Сентябрь 2019, 14:15
Два скандально известных Приморских моста будут реконструированы, на их месте появятся новые прочные автопереезды, сообщает DEITA.RU.
Погодные условия Приморского края многим доставили тревог – некоторые поселения оказались подтоплены, подъезды к мостам размыты, отдельным водителям пришлось вытягивать собственное авто из разлившейся речки. Помимо этого, состояние некоторых мостов на дорогах Приморья оставляло желать лучшего. Совершив объезд по известным территориям, корреспондент DEITA.RU воочию увидел работы по реконструкции мостов, объездов и автодорог, которые проходят в рамках государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края».
Мост через реку Лобога, Смольяниново
Движение машин по мосту было ограничено ещё несколько лет назад из-за аварийного состояния моста. Был создан временный объезд, который, однако, попросту смывало из-за сильных осадков. На данный момент активно возводится новый мост через реку Лобога в Смольяниново. Длина участка, на котором ведётся реконструкция, - 650 метров вместе с мостовыми подходами. На возведение было выделено более 170 миллионов рублей.
Производитель работ АО «СпецСУ» Кирилл Янчук рассказал, какие работы проводятся на объекте.
«Завтра будет происходить монтаж второго и первого пролёта, балок. Третий пролёт мы уже смонтировали. Конусы на 3 и 4 опоре уже сделаны, подготавливаем конусы на 1 опоре. Занимаемся рекультивацией – расчистили русло. К концу сентября пролёты будут смонтированы, будем объединять межбалочные швы», - сообщил Кирилл Янчук.
Специалист отметил, что недавнее половодье как минимум на две недели продлило сроки сдачи объекта, однако были предприняты меры по устранению отставания. На сегодняшний момент бригады работают и днём, и ночью, в результате чего темпы удалось нагнать.
Газоэлектросварщик Константин Каминский поведал о своём ремесле: «Работаем по 12 часов, в две смены. Поставлена задача сделать мост быстро, качественно. Материалы на должном уровне, работы идут хорошо».
Мост через реку Артёмовка, Штыково
А данный объект реконструкции пока лишь планируется заменить. Поэтому на данный момент на участке развернулась работа по обустройству временного переезда через речку. О работах подробно рассказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Игнатенко Алексей Владимирович:
«Мостовой переход через реку Артёмовка находится в крайне аварийном состоянии, подрядная организация «СпецСУ» выиграла у нас аукцион на реконструкцию дороги, в том числе моста через реку Артёмовка. В настоящее время проводятся работы по обустройству объезда, отсыпаны подходы к временному мосту», - отметил Алексей Игнатенко.
Через несколько дней рабочие установят САРМ – средний автодорожный разборный мост, и уже к концу сентября движение по временному мосту будет запущено. Затем начнётся масштабная реконструкция моста. Старый переезд демонтируют, подвергнут утилизации, на его месте будет возведён новый мост. Как отмечает специалист, реконструкция не окажет негативного воздействия на речку.
«Проект прошёл нашу экспертизу, в том числе экологическую, поэтому стройка нового моста на речку влиять не будет», добавил Алексей Игнатенко.
Ремонт автодороги Артём – Находка – Порт Восточный
Автодороги Приморья также находятся под пристальным вниманием специалистов. Участок Находкинской трассы неподалёку от села Петровка активно ремонтируют.
Особое внимание уделяется укреплению грунта – землю под асфальтовым покрытием необходимо заменить на прочный скальный грунт. Экскаватор очищает полосу от земли на полметра вглубь.
Прораб ООО «Трансстроймеханизация» Приходько Руслан рассказал о текущих работах на автодороге: «Выполняется замена грунта, вынимаем непригодный грунт земполотна, засыпаем скальным грунтом, сверху делаем дорожную одежду, щебёночно-песчаную смесь, и к концу текущей недели начнём асфальтировать».
Специалисты отмечают, что ранее дороги создавались по другим стандартам, и были рассчитаны на иную пропускную способность и тоннаж автомобилей. В современных реалиях для упрочнения автодороги необходимо её укрепить. После приведения в порядок основы автодороги, участок будет покрыт тремя слоями асфальта.
Софья Корф