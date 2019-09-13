Два новых моста появятся в Приморье

«Завтра будет происходить монтаж второго и первого пролёта, балок. Третий пролёт мы уже смонтировали. Конусы на 3 и 4 опоре уже сделаны, подготавливаем конусы на 1 опоре. Занимаемся рекультивацией – расчистили русло. К концу сентября пролёты будут смонтированы, будем объединять межбалочные швы», - сообщил Кирилл Янчук.

Специалист отметил, что недавнее половодье как минимум на две недели продлило сроки сдачи объекта, однако были предприняты меры по устранению отставания. На сегодняшний момент бригады работают и днём, и ночью, в результате чего темпы удалось нагнать.

Газоэлектросварщик Константин Каминский поведал о своём ремесле: «Работаем по 12 часов, в две смены. Поставлена задача сделать мост быстро, качественно. Материалы на должном уровне, работы идут хорошо».

Мост через реку Артёмовка, Штыково

А данный объект реконструкции пока лишь планируется заменить. Поэтому на данный момент на участке развернулась работа по обустройству временного переезда через речку. О работах подробно рассказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Игнатенко Алексей Владимирович: