telegr wh call

Новости

В Госдуме предложили платить россиянам за тару

13 Февраль 2020, 12:15

Министры нашли способ побороть дефицит билетов в ДФО

13 Февраль 2020, 12:00

Два новых авиаперевозчика зайдут во Владивосток

13 Февраль 2020, 11:45

В России предложили запретить шуметь днём

13 Февраль 2020, 11:30

Что читают владивостокцы, рассказали библиотекари

13 Февраль 2020, 11:15

Путин призвал запустить экономику

13 Февраль 2020, 11:00

Прибывший из Китая мужчина напал на таможенника

13 Февраль 2020, 10:45

8 человек погибло в ДТП с автобусом из Украины

13 Февраль 2020, 10:30

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Два новых авиаперевозчика зайдут во Владивосток

аэропорт

Обе компании будут летать во Владивосток из Японии

С конца февраля и середины марта во Владивосток начнут летать два новых международных рейса – оба будут следовать в аэропорт Нарита близ Токио и обратно, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на данные аэропорта Владивосток.

Так, 28 февраля пройдет первый рейс компании Japan Airlines– самолет отправится из Токио во Владивосток. Первоначальный план – сделать полеты трижды в неделю. Позже в планах компании – сделать ежедневные рейсы между странами.

Примерно с середины марта - 16 числа - в Приморье зайдет еще один японский перевозчик - All Nippon Airways. Рейсы будут также выполняться по маршруту Владивосток-Нарита.

Отметим, что ранее полетами в Японию занимались только отечественные компании – это первый случай, когда японская сторона начала работу по данному направлению.

Напомним, ранее ИА DEITA.RU писала о том, что на Дальнем Востоке должен появиться свой лоукостер – такое распоряжение отдал Правительству Владимир Путин в начале текущего года. Отмечается, что «Аэрофлот» уже выступил с предложением создать еще одну компанию на базе его «дочки» - «Авроры», которая уже несколько лет занята на дальневосточных маршрутах. 

Читайте также:

Пора ехать в Белоруссию: названы самые безопасные для туристов страны

«Аэрофлот» создает авиаперевозчика для Дальнего Востока

Полеты на Дальний Восток будут субсидировать по-новому

Александра Маслова

Популярное

Всемирно известный памятник археологии уничтожают в Приморье

Дом «для войны семей» продается во Владивостоке

«Денег нет, но вы держитесь»: россиянин процитировал ФНС Медведева, чтобы уйти от налогов

Метель и штормовой ветер ожидаются во Владивостоке
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...