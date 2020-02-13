Два новых авиаперевозчика зайдут во Владивосток

С конца февраля и середины марта во Владивосток начнут летать два новых международных рейса – оба будут следовать в аэропорт Нарита близ Токио и обратно, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на данные аэропорта Владивосток.

Так, 28 февраля пройдет первый рейс компании Japan Airlines– самолет отправится из Токио во Владивосток. Первоначальный план – сделать полеты трижды в неделю. Позже в планах компании – сделать ежедневные рейсы между странами.

Примерно с середины марта - 16 числа - в Приморье зайдет еще один японский перевозчик - All Nippon Airways. Рейсы будут также выполняться по маршруту Владивосток-Нарита.

Отметим, что ранее полетами в Японию занимались только отечественные компании – это первый случай, когда японская сторона начала работу по данному направлению.

Напомним, ранее ИА DEITA.RU писала о том, что на Дальнем Востоке должен появиться свой лоукостер – такое распоряжение отдал Правительству Владимир Путин в начале текущего года. Отмечается, что «Аэрофлот» уже выступил с предложением создать еще одну компанию на базе его «дочки» - «Авроры», которая уже несколько лет занята на дальневосточных маршрутах.