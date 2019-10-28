Два новых жилых комплекса построят на Сахалине

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко провел выездное совещание с мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным, во время которой было решено построить два жилых комплекса на юге города, сообщает DEITA.RU.

В рамках рабочей поездки губернатор посетил южную часть города – два участка «Гарант» и «Поле чудес», где планируется построить 300 тысяч квадратных метров. Первая стройка многоквартирных высотных домов развернется рядом с ЖК «Малиновка». Второй ЖК будет строиться южнее, там будет преобладать малоэтажное строительство.

Обе стройки будут финансироваться за счет инвесторов, которые, помимо жилой недвижимости, построят необходимую инфраструктуру: торговые центра, садики, парковки, школу и спортивные объекты. На территориях комплексов учтут места для велосипедов и дорожки для них, доложили губернатору.

Во время рабочей поездки стало известно, что через один из участков проходят линии электропередачи, которые мешают строительству. Глава области распорядился ускорить процесс их переноса, чтобы инвестор быстрее приступил к возведению домов.

«Проблема жилья – сегодня одна из самых актуальных для области. Сахалинцы и курильчане нуждаются в современном и качественном жилье. Затягивать с решением этой задачи нельзя», – подчеркнул Валерий Лимаренко.

В северной части города Валерий Лимаренко заехал в район Новоалександровска, там ранее была расположена военная часть. Глава региона смог договорится с военным ведомством о передаче 30 га для застройщиков для возведения домов на этом участке.

Всего в течение шести лет на островах планируется обновить треть жилищного фонда, то есть 3,5 млн квадратных метров. В следующем году возведут 430 квадратных метров, в последующие годы планируется строить по полмиллиона «квадратов».

Отметим, что, судя по цифрам, Сахалин и Курилы охватил настоящий строительный бум. Если сравнить динамику ввода жилья на территории островного региона за январь – июль текущего года и такой же период 2018-го, то разница составит свыше 40 тысяч квадратных метров. В этом году в регионе уже появилось как минимум 144,5 тыс. квадратных метров. Активно строится на Сахалине не только жилье, в том числе по программе расселения из аварийного жилфонда, но и социальные объекты.

Иван Юрьев