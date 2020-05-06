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Два отделения Находкинской городской больницы закрыли на карантин

кабинет, больница

Эпидемия продолжает вносить свои коррективы в работу больниц

Вспышка новой коронавирусной инфекции привела к необходимости закрытия сразу двух отделений Находкинской городской больницы, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на оперативный штаб региона.

Приём новых пациентов прекратили терапевтическое и хирургическое отделения. Теперь они закрыты на карантин. 

Всему виной попадание коронавируса на территорию больницы. Источником заражения в обоих случая стали пациенты. Скорее всего, именно от них заразились и медработники отделения. 

На данный момент все они направлены в инфекционный госпиталь и получают необходимую помощь. Работа данных отделений временно переведена в другой корпус медучреждения.

Ранее сообщалось о том, что из-за повышения показателей заболеваемости на территории Находки, власти Приморья приняли решение изолировать город.

С 8 мая въезд и выезд из населённого пункта будет производиться только по пропускам.

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