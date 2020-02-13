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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Два приморца избили хозяина дома и вынесли стиральную машину

телевизор, ТВ, гостиница

Сумма ущерба составила 15 тысяч

Полиция Артема задержала двоих местных жителей по подозрению в грабеже, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказали в краевом ведомстве, сумма ущерба составила 15 тысяч. Так, потерпевший забыл закрыть входную дверь, чем воспользовались двое ранее судимых местных жителей. Они избили владельца квартиры, забрали стиральную машину, DVD-проигрыватель и мобильный телефон.

Полиция задержала двоих – 29-летнего жителя Лесозаводска и 49-летнего жителя Артема. Отмечается, что молодой злоумышленник начал кричать и оскорблять полицейских, пытался напасть на ним – к нему пришлось применить силу. Кроме того, такие действия позже стали основой для отдельного делопроизводства.

Сейчас оба подозреваемых под стражей, а имущество уже вернули законному хозяину. 

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