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Два приморца избили хозяина дома и вынесли стиральную машину
Сумма ущерба составила 15 тысяч
Полиция Артема задержала двоих местных жителей по подозрению в грабеже, сообщает ИА DEITA.RU.
Как рассказали в краевом ведомстве, сумма ущерба составила 15 тысяч. Так, потерпевший забыл закрыть входную дверь, чем воспользовались двое ранее судимых местных жителей. Они избили владельца квартиры, забрали стиральную машину, DVD-проигрыватель и мобильный телефон.
Полиция задержала двоих – 29-летнего жителя Лесозаводска и 49-летнего жителя Артема. Отмечается, что молодой злоумышленник начал кричать и оскорблять полицейских, пытался напасть на ним – к нему пришлось применить силу. Кроме того, такие действия позже стали основой для отдельного делопроизводства.
Сейчас оба подозреваемых под стражей, а имущество уже вернули законному хозяину.