Два прогноза развития России готовит правительство

Прогноз социально-экономического развития России в двух вариантах готовят в правительстве РФ, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН. Глава правительства Дмитрий Медведев рассказал подробности.

По его словам, первый прогноз – развитие страны при благоприятных условиях, а второй – при более сложных и с учетом ситуации в мире.

В первом прогнозе учтут выход на необходимую скорость роста со временем. Ожидается, что экономика РФ будет расти на два процента, но и при таком раскладе ее придется развивать дальше с помощью особого комплекса мер.

Второй прогноз учтет факторы, которые могут помешать развитию экономики страны или влиять на него тем или иным образом. Санкции, торговое противостояние США и Китая и иные факторы будут рассмотрены здесь.

Медведев прибавляет, что добиться поставленных целей нужно будет в любом случае, какой бы из прогнозов не сбылся. У страны есть ресурсы для этого, по его словам.

Прогнозы, которые правительство разрабатывает, включают в себя период за 2019 – 2024 годы.

Анастасия Туркова