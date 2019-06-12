Доследственную проверку по сообщению о травмировании двух пятилетних девочек на надувном аттракционе в городе Якутске начал следственный отдел по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия), сообщает DEITA.RU по материалам ведомства.

Как рассказал отец одной из девочек, 9 июня 2019 года при падении с батута высотой около двух метров его дочь получила перелом позвоночника, вторая девочка – перелом запястья.

Как отмечает ведомство, следователи тщательно проверят качество и безопасность предоставляемых развлекательных услуг и примут процессуальное решение.

Накануне в Улан-Удэ на площадке у Дома торговли лопнул батут с прыгающими детьми от 4 до 6 лет. Три ребенка были доставлены в реанимацию в тяжелом состоянии. Сотрудники батута быстро скрылись с места происшествия.

Дмитрий Санников