Два региона закрывают границу с Китаем из-за коронавируса

Пограничные пункты пропуска в Благовещенске начнут работу не раньше февраля 2020 года, сообщает DEITA.RU.

Как отметили в таможенном ведомстве, ранее предполагалось, что работа погранпереходов с Китаем закроется только на время Нового Года – с 25 по 27 февраля.

Однако, распространение коронавируса внесло свои корректировки в расписание. Теперь, как отметили пограничники, открытия пунктов не стоит ждать раньше февраля.

Ранее в Забайкалье объявили о режиме повышенной готовности из-за коронавируса. В частности, погранпункт с Китаем также будет закрыт. Местным жителям рекомендовано воздержаться от поездок в Поднебесную.

Напомним, что сегодня зарегистрировано более двух тысяч зараженных, более четырех десятков человек погибло.

В пограничной провинции Хэйлунцзян заявили о ЧС первого уровня.

Напомним, что недавно появились фото с предполагаемого источника распространения болезни – рынка морепродуктов в Ухане. Как заявила местная власть, на торговых точках крайне грязно, царит антисанитария. Кроме того, там торговали различными дикими животными, которые и могли стать распространителями страшной болезни.

Александра Маслова