Новости
Власть и бизнес: «Отъезд молодежи из Приморья - не проблема»
27 Январь 2020, 16:00
Малый бизнес выйдет из тени: три года без налогов
27 Январь 2020, 15:40
Два региона закрывают границу с Китаем из-за коронавируса
27 Январь 2020, 15:20
Генпрокуратура может увеличить сумму иска в отношении экс-мэра Владивостока
27 Январь 2020, 15:00
Синоптики рассказали о погодных тенденциях недели
27 Январь 2020, 14:40
Жители 53 стран смогут ездить на Дальний Восток по электронной визе
27 Январь 2020, 14:20
Новые компенсации появятся у заключенных
27 Январь 2020, 14:00
Председатель Думы Владивостока Андрей Брик принял участие в заседании Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока
27 Январь 2020, 13:49
Два региона закрывают границу с Китаем из-за коронавируса
Пограничные пункты пропуска в Благовещенске начнут работу не раньше февраля 2020 года, сообщает DEITA.RU.
Как отметили в таможенном ведомстве, ранее предполагалось, что работа погранпереходов с Китаем закроется только на время Нового Года – с 25 по 27 февраля.
Однако, распространение коронавируса внесло свои корректировки в расписание. Теперь, как отметили пограничники, открытия пунктов не стоит ждать раньше февраля.
Ранее в Забайкалье объявили о режиме повышенной готовности из-за коронавируса. В частности, погранпункт с Китаем также будет закрыт. Местным жителям рекомендовано воздержаться от поездок в Поднебесную.
Напомним, что сегодня зарегистрировано более двух тысяч зараженных, более четырех десятков человек погибло.
В пограничной провинции Хэйлунцзян заявили о ЧС первого уровня.
Напомним, что недавно появились фото с предполагаемого источника распространения болезни – рынка морепродуктов в Ухане. Как заявила местная власть, на торговых точках крайне грязно, царит антисанитария. Кроме того, там торговали различными дикими животными, которые и могли стать распространителями страшной болезни.
Александра Маслова