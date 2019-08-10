Утром в субботу, 10 августа, два авиалайнера экстренно приземлились в аэропортах Швеции, сообщает DEITA.RU со ссылкой на интернет-издание Aftonbladet.

По имеющейся информация, самолеты экстренно сели с разницей всего лишь в один час в разных воздушных гаванях города Мальмё.

У того лайнера, что приземлился в аэропорту Стуруп в девять часов по местному времени, были обнаружены проблемы с двигателем. Он направлялся в Грецию. Второй сел через час в аэропорту Сплит. Экстренную посадку затребовал второй пилот, так как удалось вовремя заметить неполадки в одном из четырех двигателей.

Отмечается, что в обоих случаях пилоты были максимально спокойны и действовали профессионально. В общей сложности на борту двух лайнеров находилось двести пассажиров. Пострадавших нет.

Ранее прошла информация, что Sukhoi Superjet 100, который вылетел из Элисты 5 августа и направлялся в город Сочи, экстренно приземлился в аэропорту в Минеральных Водах. Причиной стала разгерметизация самолета.

Екатерина Брязгунова