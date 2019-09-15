Два сценария: ядерная война РФ и США развернётся так

Есть два весьма реалистичных варианта развития войны с применением ядерного оружия Соединенными Штатами и РФ, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РИА Новости.

Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик Алексей Арбатов описал их. Как он предполагает, намеренно конфликт не начнет ни одна из стран, потому что нет победителя в такой войне. Но может случиться технический сбой, который послужит катализатором для запуска ракет. Системы предупреждения о пуске ракет может по ошибке сработать, и вторая страна в ответ на ложную тревогу атакует по-настоящему. Так ядерная война может начаться в действительности. К тому же результаты способны провести провокации террористических группировок.

Иной вариант развития событий это перерастание в глобальное локального столкновения. Удары могут посыпаться с обеих сторон поочередно по возрастающей.

Анастасия Туркова